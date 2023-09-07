Жителям Челябинской области предложили бесплатно пройти диспансеризацию по «зеленому коридору»

Челябинцев будут ждать в поликлиниках в выходной
Фото: Александр ГЛУЗ
В Челябинской области 9 сентября пройдет бесплатная диспансеризация. Как сообщает сайт Pchela.news, проверить здоровье в поликлиниках приглашают всех желающих.
— Мы предлагаем пройти диспансеризацию в субботу по «зеленому коридору» тем, кому по каким-то причинам неудобно это сделать в будние дни, — объяснила министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.
Диспансеризация поможет вовремя обнаружить болезни, которые на ранних стадиях часто не выдают себя никакими симптомами: сахарный диабет, обструктивную болезнь легких, онкологические заболевания и проблемы с сердцем.
Если анализы и обследования не укажут ни на какие болезни, медики просто дадут рекомендации, как дольше оставаться здоровым.
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