В Челябинской области более 300 поликлиник и больниц пройдут через капитальный ремонт

Пункт в Красноармейском районе принимает около тысяч человек. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил фельдшерско-акушерский пункт в поселке Петровском Красноармейского района и поликлинику поселка Октябрьского Копейского городского округа, к которой прикреплены почти 9 тысяч человек. Глава региона напомнил, что в 2019 году было принято решение построить не менее 100 ФАПов.

— Общий объем увеличился до 120 объектов, 65 из них уже введено в эксплуатацию. В этом году мы введем еще 35 ФАПов, — обратил внимание губернатор.

Также в Челябинской области продолжается капитальный ремонт поликлиник и больниц. В работе находятся 300 учреждений, половина из которых уже отремонтирована.

— Первичное звено самое близкое к людям, — отметил губернатор. — Это ФАПы, поликлиники. Диагностика, профосмотры, вакцинация — все это первичное звено. Надо признать, что многие годы этому уделяли не так много внимания. Сегодня мы значительно улучшаем инфраструктуру, и в части первичного звена это заметно. Были на ФАПе в Красноармейском районе, в Копейске недавно отремонтированная поликлиника в поселке Октябрьский, люди благодарят.