На улицы Челябинска вышли 17 новых автобусов

Такой транспорт оснащен всеми современными системами. Фото: пресс-служба губернатора.

17 новых автобусов, которые приобрели для Челябинска, вышли на маршруты. Транспорт, полученный в лизинг по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», осмотрел губернатор Алексей Текслер.

— Продолжаем работу по системному обновлению общественного транспорта в регионе, — отметил Алексей Текслер. — И одна из важнейших задач — обновление транспорта в столице. В этой партии два автобуса — это так называемые «гармошки» — сверхбольшой класс. Такие уже ходят по самому загруженному маршруту №64, и, по отзывам жителей и транспортников, они более эффективно решают задачу. Поэтому принято решение закупить еще такие машины: в течение ближайших четырех месяцев в город придет еще 10 «гармошек». И далее мы также планируем часть наших маршрутов переводить на сверхбольшой класс».

С 2019 года для обновления транспортной системы города приобретено около 300 автобусов. Благодаря участию региона в нацпроекте в прошлом году в Челябинск поставили 16 автобусов.

Отметим, часть лизинговых платежей оплачивает государство. Это позволяет маршрутам быть регулируемыми и ходить по расписанию.