Мэрия Челябинска обещает, что пробки на проспекте Ленина исчезнут до октября

Водителей попросили запастись терпением. Фото: администрация Челябинска

В администрации Челябинска прокомментировали дорожную ситуацию на проспекте Ленина. С начала сентября на центральной улице в часы пик образуются внушительные заторы.

— Это связано с масштабными дорожными работами на улицах-дублерах: Первой Пятилетки и Тимирязева, — заявили в мэрии.

Также частично закрыта улица Российская — там чинят трубы.

Ремонт идет и на самом проспекте Ленина, асфальт обновляют на участке между улицами Линейной и Героев Танкограда.

Как уточнили в администрации города, в связи со всеми ограничениями светофоры на проспекте Ленина работают по временному алгоритму. После окончания ремонта этот алгоритм изменят.

Пока что с пробками ничего не могут поделать, и водителей просят просто потерпеть.

— Мы планируем, что основные работы будут завершены до конца сентября, и тогда дорожная обстановка на проспекте Ленина нормализуется, — сообщили в мэрии.

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