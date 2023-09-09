Мэрия Челябинска обещает, что пробки на проспекте Ленина исчезнут до октября

Водителей попросили запастись терпением. Фото: администрация Челябинска
В администрации Челябинска прокомментировали дорожную ситуацию на проспекте Ленина. С начала сентября на центральной улице в часы пик образуются внушительные заторы.
— Это связано с масштабными дорожными работами на улицах-дублерах: Первой Пятилетки и Тимирязева, — заявили в мэрии.
Также частично закрыта улица Российская — там чинят трубы.
Ремонт идет и на самом проспекте Ленина, асфальт обновляют на участке между улицами Линейной и Героев Танкограда.
Как уточнили в администрации города, в связи со всеми ограничениями светофоры на проспекте Ленина работают по временному алгоритму. После окончания ремонта этот алгоритм изменят.
Пока что с пробками ничего не могут поделать, и водителей просят просто потерпеть.
— Мы планируем, что основные работы будут завершены до конца сентября, и тогда дорожная обстановка на проспекте Ленина нормализуется, — сообщили в мэрии.
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