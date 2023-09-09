Вылетела из автомобиля: в Челябинской области женщина погибла в ДТП, ребенок после аварии попал в больницу

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В Кунашакском районе 9 сентября случилось смертельное ДТП. На дороге Кунашак - Усть-Багоряк Ford Fusion на скорости скатился в кювет и опрокинулся.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, машиной управляла 35-летняя женщина. Она слишком сильно разогналась и съехала с трассы.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Водитель забыла пристегнуться ремнем безопасности. Когда автомобиль переворачивался, женщину выбросило из салона. Она погибла.
Пострадали пассажиры Ford — 36-летняя женщина и 8-летний ребенок. Оба были пристегнуты и остались в машине. С травмами пострадавших увезли в больницу.
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