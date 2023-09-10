Человеком города в Челябинске стал Никита Николов

Победителя наградила глава Челябинска Наталья Котова, а директор МУП «СОД» Валерий Кочетков вручил годовой проездной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске выбрали человека города. Им стал сотрудник Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования Никита Николов.

Конкурс «Человек города» запустила медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке администрации Челябинска. Участникам предстояло ответить на вопросы викторины об истории города — их составил Центр историко-культурного наследия. Во втором туре нужно было предложить свою идею как сделать город лучше, красивее и удобнее для всех.

Никита Николов предложил сформировать систему памятных табличек о значимых исторических событиях. Их можно воплотить в физической или электронной форме (в том числе с использованием NFC-меток).

Победителя и призеров лично наградила глава Челябинска Наталья Котова. А директор МУП «СОД» Валерий Кочетков вручил Никите Николову безлимитную транспортную карту — по ней можно ездить целый год. Такой проездной был создан специально для конкурса «Комсомолки». Помимо этого, финалисты конкурса получили приятные бонусы от партнеров — билеты в театр, абонементы на прокат лыж и велосипедов и другое.

Начальник спортуправления Максим Клещевников наградил Ксению Астахову за самую спортивную идею Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выбрать победителя и призеров конкурса нам помогали администрация города и партнеры конкурса. Также было решено отметить еще три интересных решения. Среди них — предложение Ксении Астаховой о по развитию большого тенниса. Эту идею отметило управление спорта. Спецприз Ксении Астаховой вручил глава спортуправления Максим Клещевников.

Из-за сильного дождя церемония награждения прошла в шатре Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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