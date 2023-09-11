При столкновении машин в Челябинске пострадали шесть человек, в том числе двое маленьких детей

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2112, травмы получили шесть человек, в том числе дети.

Авария произошла на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова поздно вечером 10 сентября. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 22-летний водитель Chevrolet врезался в ВАЗ, которым управлял 19-летнйи молодой человек.

Пострадали водитель Chevrolet, двое его взрослых пассажиров и дети в возрасте года и двух лет. Пассажиры ехали на заднем сиденье, а детей держали на руках.

Травмы также получила 17-летняя пассажирка ВАЗ. Она не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее в Челябинской области автомобилистка погибла, вылетев из опрокинувшейся машины.

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