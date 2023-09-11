В Челябинске начнут ремонтировать дорогу и тротуары возле железнодорожного вокзала

Дорожный ремонт продолжается на 32 участках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на этой неделе начнут ремонтировать дорогу и тротуары рядом с железнодорожным вокзалом. Об этом сообщил глава городского Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

По словам председателя КДХ, ремонт сейчас идет на 32 участках улиц.

Из-за починки труб ограничено движение на Свердловском проспекте, улице Агалакова и проспекте Победы. Из-за ремонта трамвайных путей ограничен проезд по Свердловскому проспекту, проспекту Победы, улицам Первой Пятилетки и Цвиллинга. Вдобавок частично закрыты улицы Российская и Северо-Крымская.

Напомним, в Челябинске экстренно строят ливневую канализацию на автодороге Меридиан. Пока из 850 метров труб удалось проложить 250.

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