В челябинском аэропорту на 17 часов задержали рейс до Сочи

На задержанный рейс зарегистрировались 145 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту на 17 часов задерживается вылет самолета до Сочи. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Причиной называют позднее прибытие воздушного судна. Вылет должен был состояться 11 сентября в 16:10, но теперь это случится не раньше 12 сентября 09:20.

Рейс обслуживает авиакомпания Nordstar. Известно, что на него зарегистрировались 145 пассажиров, в том числе 21 ребенок. В гостинице аэропорта разместили 25 человек, некоторые вернулись в Челябинск, где и будут дожидаться своего рейса.

– Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле прокуратуры, – добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

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