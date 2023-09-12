Глава СК Бастрыкин велел устроить проверку после избиения школьника в Челябинске

Пока один из подростков махал кулаками, остальные наблюдали. Фото: vk.com/achnov

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с избиением ребенка в Челябинске. В ведомстве начали доследственную проверку.

Инцидент произошел на северо-западе, недалеко от школы №154. Жильцы многоэтажки заметили у себя во дворе компанию из семерых подросток примерно 13 лет. Подростки преследовали еще одного школьника. Мальчик пытался уйти от агрессивной компании подальше, но этого ему сделать не давали. Один из нападавших принялся бить жертву руками и ногами, отбросил в сторону рюкзак мальчика.

— Школьник попытался уладить конфликт и убежать, но его догнали и продолжили избивать. По словам местных жителей, это не первый подобный случай: компания этих подростков часто устраивает подобные драки, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, в Миассе троих мужчин расстреляли после ссоры в ночном клубе.

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