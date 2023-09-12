Жители Полетаево подарили новую жизнь двум тоннам отходов

Фото: пресс-служба «Полигон ТБО»

Экоактивисты Полетаевского сельского поселения отметили начало осени регулярной акцией по раздельному сбору отходов «Разделяй и сохраняй!», которая проходит при поддержке Полигона ТБО. Несмотря на дождливую погоду, полетаевцам удалось собрать рекордное количество отсортированных ценных фракций, пригодных для повторной переработки. По сложившейся традиции, акция прошла на площади Дома культуры Полетаево, координаторами экологического мероприятия стали сотрудники учреждения.

В результате акции «Разделяй и сохраняй!» удалось собрать 1918 килограммов материальных ресурсов (ВМР): бумаги, картона, пластика, стекла и металла. Проще говоря – благодаря участникам акции, целых две тонны отходов получат вторую жизнь в виде новых вещей!

Самый богатый сентябрьский «урожай» по собранным видам отходов пришелся на картон и бумагу (1255 кг), на втором месте оказался пластик и стекло (373 и 267 кг). Металла в этот раз оказалось совсем немного, всего 23 килограмма. Анализ условных «рейтингов» за все годы проведения акции «Разделяй и сохраняй» показывает, что жители Полетаево значительно сократили использование не только стеклотары, но и пластиковых изделий. Судя по статистике, теперь в приоритете у полетаевцев более экологичная бумага. Именно бумажные изделия являются лучшей альтернативой для использования с точки зрения обращения с отходами: макулатура легко поддается вторичной переработке, а в случае неизбежного захоронения быстро разлагается естественным путем.

Отметим еще одну положительную динамику: общий объем сбора ВМР на акции «Разделяй и сохраняй!» с каждым разом стабильно увеличивается, как и количество участников.

Фото: пресс-служба «Полигон ТБО»

Победители и призеры состоявшейся акции, собравшие наибольше количество ВМР в номинациях «Бумага», «Стекло», «Пластик» и «Металл», получили памятные призы и почётные грамоты от представителей Полигона ТБО. Все собранные фракции были вывезены на сортировочный комплекс ООО «Полигон ТБО». Оттуда ценное сырье направят на перерабатывающие предприятия.

– Мы благодарим всех участников за неравнодушие, за искреннее и доброе отношение к природе и надеемся, что ее сохранение станет самой главной вашей привычкой на всю жизнь! Благодарим за помощь в проведении акции «Полигон ТБО», который когда-то и стал инициатором акции «Разделяй и сохраняй!». Отдельное спасибо за экологичные и полезные подарки победителям, – поделились впечатлениями соорганизаторы акции от Полетаевского ДК.

Коллектив «Полигона ТБО», в свою очередь, также поздравляет победителей и благодарит за активную гражданскую позицию!

Напомним, первое экологическое мероприятие было организовано Полигоном ТБО в 2019 году в качестве социального эксперимента. Однако, сразу же нашло широкий отклик общественности – выяснилось, что жители Полетаево придерживаются концепции осознанного обращения с отходами и заботятся об окружающей среде. Идея сортировать использованную тару и упаковку, чтобы подарить отходам новую жизнь в виде вторсырья, пришлась полетаевцам по душе, а мероприятие стало регулярным.

Проведение следующей экологической акции по раздельному сбору отсортированных отходов запланировано на декабрь.