Фильм «Барби» покажут в 3 кинотеатрах Челябинска

Главный фильм лета 2023 - «Барби» покажут в кинотеатрах Челябинска. Фото: kinopoisk.ru

Через несколько дней челябинцы смогут увидеть фильм «Барби». Долгожданная премьера состоится в нескольких кинотеатрах города уже 14 сентября.

В этот день первые показы анонсировали кинотеатры «Знамя» и «Победа», а также сеть «Мягкие кинотеатры».

В кинотеатрах «Киномакс» и «Синема парк» тоже обещают показать этот фильм. Но в расписании его пока нет.

В некоторых кинотеатрах «Барби» покажут бесплатно, но чтобы попасть на сеанс, нужно будет купить билет на короткометражный фильм, который покажут после.

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