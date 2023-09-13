В Челябинске 8,3% проб водопроводной воды не соответствует нормам

Воду из-под крана набирали для проверки во всех районах Челябинска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске 8,3% проб водопроводной воды, взятых с начала 2023 года, не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям. Для сравнения, за тот же период прошлого года проверку не прошли 7,8% проб воды.

Кроме того, в 1% случаев пробы отклонялись от нормы по микробиологическим показателям. В том же периоде прошлого года избыток микробов обнаружили в 4,3% проб воды.

— Анализ показателей не выявил превышения критериев существенного ухудшения качества питьевой воды системы холодного водоснабжения Челябинска и характеризует ее безопасность, — прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Добавим, в Челябинске в период с 13 по 15 сентября может измениться цвет и повыситься мутность воды из-под крана. Это связано с переключением водоводов, которое проводят при строительстве станции обеззараживания воды.

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