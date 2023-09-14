В Миассе под экскаватором проломился асфальт, тяжелая машина упала на легковушку

Уходя под землю, экскаватор завалился набок. Фото: УГИБДД Челябинской области

В Миассе под землю провалился экскаватор Hitachi. Инцидент произошел 13 сентября рядом со зданием Центра занятости на проспекте Октября.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, под дорогой обвалилась тепловая камера — подземная капсула, в которой размещаются трубы и аппаратура. Когда 64-летний водитель ехал над камерой на экскаваторе, асфальт под тяжелой машиной проломился. Падая в образовавшуюся яму, экскаватор придавил припаркованную рядом Skoda Octavia.

Фото: УГИБДД Челябинской области

Обе машины оказались помяты, но люди не пострадали.

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