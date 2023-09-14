Дорога к ЖК «Парковый Премиум» под Челябинском появится к осени 2024 года

В новом микрорайоне построили дома, но заасфальтировать ведущую к ним дорогу рассчитывают лишь следующим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу лета 2024 года планируют проложить асфальтовую дорогу к ЖК «Парковый Премиум» под Челябинском. Об этом рассказал министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев в эфире Центра управления регионом.

Дорога к «Парковому Премиум» станет частью новой объездной трассы от Новоградского тракта до дороги Шершни-Северный.

По словам Алексея Нечаева, уже есть положительное заключение по проекту строительства новой дороги. В конце сентября-начале октября подрядчик займется подготовительными работами: вырубкой кустов, выносом коммуникаций.

— Наша задача — до конца лета следующего года сделать участок дороги, включая подъезд к «Парковому Премиум», — заявил министр. — Сейчас есть временное решение. Оно, по нашему мнению и по мнению ГИБДД, не совсем безопасное в части эксплуатации. Тем не менее, превентивные меры там были приняты, установлены знаки. Мы сейчас еще сделаем шумозащитные полосы, поставим «лежачие полицейские».

Напомним, весной жители «Паркового Премиума» пожаловались на отсутствие общественного транспорта. Оказалось, что запустить автобусы нельзя из-за того, что проезд к микрорайону не заасфальтирован, а остановочный пункт не соответствует ГОСТу.

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