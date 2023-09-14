В Челябинской области полицейские выявили закладчика по странному поведению

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сбытчик из Златоуста Челябинской области «спалился» перед полицейскими во время оставления закладок. Сотрудники заметили 35-летнего мужчину, который странно себя вел, попросили у него телефон и нашли в нем фотографии и координаты тайников с запрещенными веществами. На месте оказался сверток синтетики весом около грамма.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ (Приготовление к преступлению), статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь распространитель запрещенных веществ может лишиться свободы на большой срок. Сейчас его отправили в изолятор временного содержания.

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