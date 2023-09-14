Бастрыкин потребовал доклад по жалобам на отданный под снос квартал в Челябинске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по жалобам жильцов старых домов у озера Смолино в Ленинском районе Челябинска, которые боятся остаться на улице из-за застройки их района. Собственники считают, что двухэтажки в границах улиц Новороссийской, Ереванский, Лизы Чайкиной и Суркова признали аварийными, чтобы дешевле выселить из них людей. Сумма предложенной компенсации их не устраивает, а сами бараки, по мнению хозяев, могут простоять еще долгие годы.

– По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить по доводам заявителей и о ходе процессуальной проверки, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В качестве компенсации, по информации от жильцов, собственникам предлагают сумму в 52 тысячи рублей за квадратный метр, что якобы значительно ниже среднерыночной по району.

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