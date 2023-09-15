Благоустройство улицы Маркса в Челябинске завершится в октябре

Пока работа далеко от завершения. Фото: администрация Челябинска

Закончить благоустройство участка улицы Карла Маркса между улицами Цвиллинга и Кирова планируют в октябре. Об этом сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.

На коротком отрезке улицы планируют полностью заменить асфальт на проезжей части, выложить тротуары гранитной плиткой разных видов, а парковки вымостить гранитной брусчаткой.

На тротуарах уложат плитку разных видов. Иллюстрация: администрация Челябинска

На улице установят антипарковочные столбики-табуретки и урны, а над дорогой натянут гирлянды, чтобы создать световой потолок.

— Проектом предусмотрено проведение дополнительного озеленения: высадят взрослые деревья, кустарники и обустроят газоны, — уточнила Наталья Котова.

Напомним, благоустраивать улицу Карла Маркса начали в июне. Тогда разобрали торговые ряды на пересечении с Кировкой, где раньше продавали сувениры и книги.

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