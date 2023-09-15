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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:15

В Челябинской области 815 тысяч пенсионеров получили праздничные выплаты

В Челябинской области по 700 рублей заплатят пенсионером к Дню пожилого человека
Елена КОЛЧИНА
Большинстве пенсионеров уже перечислили деньги

Большинстве пенсионеров уже перечислили деньги

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выплату к Дню пожилого человека получили 815 тыс. пенсионеров в Челябинской области. Об этом сообщили в региональном министерстве социальных отношений. Каждому из пенсионеров перечислили по 700 рублей.

Выплаты продолжают поступать. Получить деньги предстоит еще почти 50 тыс. южноуральцев.

Тем, кто на пенсию вышел совсем недавно (в августе или сентябре) 700 рублей перечислят после 1 октября.

Выплату назначают автоматически, никаких заявлений для этого писать не надо. Деньги придут так же, как приходит пенсия: либо на банковскую карту, либо на почту.

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