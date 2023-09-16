Пенсионер погиб, ребенок в больнице: смертельное ДТП с трактором случилось под Челябинском

Авария случилась в Аргаяшском районе. Фото: ГИБДД

В Челябинской области 15 сентября случилось смертельное ДТП с трактором. 72-летний мужчина за рулем автомобиля Datsun ехал по Аргаяшскому району. На пассажирском сидении находился 12-летний подросток. Дедушка не заметил трактор с прицепом, который ехал впереди, и врезался в него.

В результате ДТП пенсионер погиб на месте. Пассажир получил травмы, его госпитализировали. В ГИБДД уточнили, что прицеп у трактора был самодельным и незарегистрированным. На нем не было никаких световых сигналов, а внутри лежали мешки с картошкой.

- Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП, - добавили в Госавтоинспекции.

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