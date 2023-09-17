С такими друзьями и враги не нужны: женщина украла деньги у родственницы в Магнитогорске

Вычислить, кто украл деньги, удалось быстро Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Магнитогорска пригласила в гости свою близкую родственницу из Миасса, а уже на следующий день не досчиталась 50 тысяч рублей. Оказалось, ночью, когда все спали, родственница решила одолжить деньги и потратить их на собственные нужды. Может быть, думала, что никто не заметит пропажу?

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска в Магнитогорске нашли горе-воровку и задержали ее.

– Подозреваемой в хищении денег оказалась 40-летняя жительница Миасса. Она имеет постоянное место работы и ранее не привлекалась к уголовной ответственности, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Что толкнуло женщину на такой шаг, неизвестно. Но сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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