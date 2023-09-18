В Челябинске наградили победителей Кубка России по баскетболу 3х3

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В ТРК «Таганай» завершились игры Кубка России по баскетболу 3×3. Челябинск снова стал столицей российского баскетбола. Напомним, недавно в Челябинске во ДС «Юность» прошел финал чемпионата страны, а чуть позже Суперкубок России. А с 14 по 16 сентября в Челябинске южноуральские команды поборолись за награды Кубка России.

В финальных матчах «золото» завоевали московские команды Inanomo Gold и COP-Petersburg. Челябинский клуб «Курчатов», к сожалению, выбыл из борьбы за медали, немного уступив в дополнительное время за выход в ½ финала Кубка России. Женский «Позитив» также не смог пробиться в финальную часть турнира.

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент региональной Федерации баскетбола Николай Сандаков и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

— Мы активно развиваем баскетбол в регионе, — заявил Алексей Текслер. — Точка роста у нас, конечно, баскетбольный клуб «Челбаскет». В этом году мы стали чемпионами регулярного сезона, вышли в Суперлигу. Развиваем все направления баскетбола, включая баскетбол 3х3. Это очень зрелищный, интересный вид спорта. Нам доверяет Федерация баскетбола России, мы заключили соглашение с президентом Федерации Андреем Кириленко и договорились, что Челябинск на регулярной основе будет принимать соревнования.