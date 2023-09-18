«Стало удобно»: жители Челябинской области оценили новые контейнерные площадки

Фото: Пресс-служба Центра коммунального сервиса

В небольшие населенные пункты региона приходит современная коммунальная инфраструктура. Село Крупское в Нагайбакском районе — одна из таких территорий. Здесь обустроено 12 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). На создание огороженных локации с бетонным основанием были направлены средства по линии Министерства экологии Челябинской области в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды». Мусорные контейнеры были установлены на средства муниципалитета и регионального оператора – компании Центр коммунального сервиса.

До недавнего времени сбор отходов в селе осуществлялся по старинке так называемым бесконтейнерным способом. При таком подходе в определенные дни по улицам проезжал мусоровоз, и жители складировали мешки с отходами в кузов машины. Новость о том, что вскоре будут организованы площадки, на которые установят баки, изначально была встречена с недоверием. Спустя пару месяцев с момента обустройства люди кардинально поменяли свое мнение.

– Был такой момент, когда новые площадки уже создали и установили на них контейнеры, но еще не внесли в реестр мест накопления отходов. Емкости начали заполняться, и люди стали переживать, что мусор не вывезут. Однако юридические формальности были быстро улажены. Региональный оператор внес площадки в маршрут движения мусоровозов, машина стала приезжать по графику. Сейчас поступает только положительная обратная связь, многие говорят, что стало удобно, — рассказывает экс-глава Переселенческого поселения (в его состав входит село Крупское), житель Нагайбакского района Артем Матвеев.

У контейнерного сбора ТКО действительно есть ряд преимуществ в сравнении с помешковым, он позволяет:

– улучшить санитарную обстановку. Отходы, складированные в баки, делают невозможным их растаскивание бродячими животными;

– повысить качество услуги по обращению с ТКО. Люди могут сбросить отходы в контейнер в любое удобное для них время. Необходимости подстраиваться под график движения мусоровоза нет.

– Мы приветствуем усилия региона и муниципальных образований по созданию современной инфраструктуры. Со своей стороны, региональный оператор оснащает новые места накопления отходов контейнерами и выстраивает маршруты движения мусоровозов с учетом новой логистики. Так, общими усилиями создаются условия для поддержания благополучного санитарного состояния и комфортной среды в городах и сельской местности нашей Челябинской области, — рассказывает генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Отметим, что стационарные площадки с контейнерами – первый шаг на пути внедрения перспективного раздельного сбора отходов, который позволит уменьшить объемы полигонных захоронений, что будет способствовать улучшению экологии.

Добавим, что региональная программа по обустройству контейнерных площадок пришла и в другие территории Челябинской области. В 2023 году масштабные работы по обустройству существующих и созданию новым мест накопления отходов по данным Министерства экологии региона прошли во многих муниципальных образованиях. С начала года областные субсидии позволили обустроить 438 существующих контейнерных площадок и создать 136 новых мест накопления отходов там, где их раньше не было.