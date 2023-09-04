Челябинские НКО могут подать свои проекты на конкурс Фонда президентских грантов

Фото: vk.com/pgrants

Фонд президентских грантов ждет новые проекты на конкурс 2024 года и у челябинских НКО тоже есть шанс проявить себя в нем. Как сообщает новостной паблик «Челябушка», самое время вдохновить кого-нибудь на участие, напомнив, какие крутые идеи на Южном Урале воплотились в реальность благодаря грантам годом ранее.

Нельзя, например, пройти мимо истории из Снежинска: «Бумеранг добра» во главе с Анной Широковой победил в смотре с «Особой ZАботой» для семей с детьми-инвалидами, в том числе военных и беженцев с Донбасса и Украины. Под опеку взяли сотню семей, предложив реабилитацию и адаптацию вне зависимости от диагнозов и возраста: спорт, занятия у логопеда, в швейном и столярном классах, помощь в определении с профессией в инклюзивном коворкинг-центре.

— Тут и актуальная во все времена поддержка оказавшихся в трудной ситуации, и отсылка к одной из острых тем — СВО. Нередко за плечами тех, кто начинает бескорыстно помогать людям, личная боль, из которой рождаются мечты о нужных обществу проектах, — добавляют авторы телеграм-канала. — Подспорье от Фонда президентских грантов позволяет эти мечты осуществить.