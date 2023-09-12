Блогер Юрий Подоляка и представитель движения «За Россию» Борис Подольный посетили оборонное предприятие в Челябинске

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Челябинск снова подтверждает статус опоры оборонпрома. На сей раз в присутствии известных медийных персон. Как пишет паблик о жизни региона «Челябушка», военный корреспондент, блогер Юрий Подоляка и представитель народного движения «За Россию» Борис Подольный заглянули в лабораторию, выпускающую дроны, и цех по пошиву текстиля для фронта СВО.

— Мы-то здесь в курсе, что производство давно поставлено на поток и работает бесперебойно, пора об этом узнать и широкому кругу, — делятся авторы телеграм-канала. — Впрочем, над узнаваемостью можно и не корпеть. Периодически город навещают чиновники, курирующие ОПК, и он автоматически попадает в федеральную повестку. Правда, объекты выбирают покрупнее вроде ЧТЗ и цели немного другие — проверка и контроль госзаказов.

Еще одним поводом для визита стало вручение наград. Медали «За смелость и отвагу» от региона получили и Подоляка, и Подольный. А южноуральцы, отличившиеся в труде на благо россиян и развития страны, удостоены премий и почётных знаков «Команда Путина».