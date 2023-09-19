Озерские медики присоединились к общероссийскому субботнику «Зеленая Россия-2023»

Организатором акции выступил лидер Челябинского регионального отделения экологического движения «Зеленая Россия» Андрей Барышев. Одним из первых к субботнику присоединился коллектив ФГБУЗ КБ №71 ФМБА из Озерска.

Территория у Клинической больницы большая, поэтому на общем собрании было принято решение убрать участок перед входом в медгородок, между детской больницей и стоматологической поликлиникой.

15 сентября сотрудники Клинической больницы №71 приняли самое активное участие в экоакции: был убран мусор, собрана опавшая листва,обрезана поросль, подметены дорожки.

В лучах осеннего солнца зеленый островок в окружении величавых сосен и белоствольных берез, мимо которого проходят ежедневно сотни горожан и сотрудников больницы, выглядит теперь особенно красивым и ухоженным.

Озерские медики призывают всех неравнодушных россиян поддержать акцию и выйти на экологический субботник, убраться в своих дворах или на территории своих предприятий. Ведь его главная цель – объединить всех граждан общей идеей сбережения природы. А также данное мероприятие направлено на возрождение родных традиций, экологическое и патриотическое воспитание молодежи.

Давайте все вместе сохранять и не загрязнять то место, где мы живем и работаем.