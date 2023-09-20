В Челябинске оркестр сыграет классическую музыку на народных инструментах

Фото: Уральский центр народного искусства

В концертном зале имени Прокофьева в Челябинске выступит Уральский государственный русский оркестр. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», концерт состоится вечером 20 сентября.

В Челябинске музыканты из Свердловской области представят программу «От классики до фолка». На народных инструментах сыграют как фольклорные мелодии, так и сочинения классических композиторов: Иоганна Штрауса и Ференца Листа, Петра Чайковского.

Дирижер оркестра Павел Васильев рассказал, что «Пляска скоморохов» Чайковского написана для симфонического оркестра, но в исполнении народных инструментов звучит гармонично и естественно.

Слушателям обещают также сюрпризы — музыку далеких стран и рок-н-ролльные мотивы.

Челябинские любители искусства уже знакомы с Уральским оркестром. В прошлом году он представлял проект «Ожившие картины». Побывавшие на концерте в филармонии челябинцы оценили сочетание музыки, шедевров русской живописи и современных цифровых технологий.

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