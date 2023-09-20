Квартир станет больше, а автомойки не будет: в Челябинске изменили проект строительства ЖК на месте Каширинского рынка

Так должны будут выглядеть дома в новом ЖК. Иллюстрация: «Голос.Девелопмент»

В Челябинске внесли изменения в планировку будущего жилого комплекса на месте Каширинского рынка. Постановление о корректировках опубликовала мэрия.

Изменился проект одного из жилых домов с пристроем и подземной автостоянкой. Из-за этого стала больше общая площадь жилых помещений в будущем ЖК. По предыдущему плану она составляла 147,4 тыс. квадратных метров, а теперь — 148,7 тыс. квадратных метров.

В многоэтажки уже планируют заселить не 4913 человек, а 4958. Показатель плотности населения вырос с 436 до 440. Количество мест на автостоянках в новом проекте увеличено на 17.

Проектировщики отказались от идеи построить кафе с автомоечным комплексом — здание убрали из плана.

Напомним, территорию Каширинского рынка отдали под реновацию. Все рыночные постройки снесли. Первый дом на месте бывших торговых рядов планируют возвести к 2026 году, а весь жилой комплекс собираются сдать в 2029 году. Высота домов в ЖК составит от 7 до 23 этажей.

В 2023 году в Челябинске приняли новые правила землепользования. Они повышают разрешенную плотность застройки.

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