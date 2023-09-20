Детский сад в микрорайоне «Конфетти» в Западном откроют в начале марта

Губернатор Челябинской области провел прием граждан. Фото: пресс-служба правительства.

Детский сад в микрорайоне «Конфетти» поселка Западный в пригороде Челябинска откроют весной 2024 года. С вопросом о строительстве учреждения к губернатору Алексею Текслеру на личном приеме обратилась жительница микрорайоне Арина Бондаренко.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова заверила, что уже в этом году детский сад будет построен и выкуплен. Далее предстоит пройти лицензирование. Детей учреждение сможет принять в начале следующего года.

Глава региона поставил задачу открыть детский сад не позже марта.

— По всем объектам, в том числе садикам, прошу в еженедельном режиме проводить соответствующие штабы с инвестором и информировать меня, жителей о готовности объектов. Считаю, что в конце февраля — начале марта объект нужно запускать.

Губернатор Алексей Текслер взял вопрос на личный контроль.

Напомним, что также в поселке Западный в микрорайоне «Вишневая горка» открылась школа. Накануне 1 сентября глава лично приехал в учреждение, чтобы поторопить строителей закончить работу.