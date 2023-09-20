Алексей Текслер поручил оборудовать спортплощадки в сельской школе и детском лагере

Глава региона провел прием жителей. Фото: пресс-служба губернатора.

Жители Челябинской области попросили у губернатора Алексея Текслера новую спортивную площадку и оборудование для школы. Глава региона провел личный прием граждан.

С инициативой оборудовать спорткомплекс в детском оздоровительном лагере выступил Игорь Швефель из села Кизильское. Учреждение принимает около 200 детей летом и проводит молодежный форум. Сейчас в лагере есть только устаревшие площадки для мини-футбола и волейбола.

Алексей Текслер предложил модернизировать существующие площадки, дополнив их новыми.

— Сделать это нужно как положено, чтобы к открытию детского лагеря в новом сезоне все было готово, — подчеркнул губернатор.

С еще одной просьбой обратилась школьный библиотекарь села Каракульского Октябрьского района. Елена Ружьева предложила сделать их школу современной. В здании уже полностью заменили кровлю, отремонтировали кабинеты, но, по словам жительницы, хочется, чтобы школа была не хуже городских.

Алексей Текслер также поддержал это обращение.