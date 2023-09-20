Не брали в первый класс: в Челябинской области помогли детям цыганской национальности записаться в школу

Фото: аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области

В Челябинской области помогли записаться в школу 18 детям из цыганской диаспоры.

Мальчики и девочки живут в поселке Красное поле. 1 сентября они не смогли сесть за парты вместе с остальными детьми из поселка. Родители обратились в школу с просьбой записать детей, но им отказали, сославшись на нехватку мест.

Бизнесмен Алексей Севостьянов, узнав о ситуации, попросил помощи в региональном аппарате уполномоченного по правам ребенка. Сотрудники аппарата приехали в поселок и выяснили, что в школу не смоли попасть 18 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

— Часть детей пришли на встречу сразу в школьной форме, надеясь уже сегодня сесть за парту. А одна девочка даже расплакалась от радости, когда ее родители поехали в магазин за формой, — рассказали в аппарате уполномоченного.

На учебу детей в диаспоре возлагают особенные надежды: родители большинства будущих первоклассников не умеют читать и писать по-русски.

После встречи детей с представителями районного управления образования наконец зачислили в школу. Правда, не в Красном Поле, а в соседнем поселке Есаульский. Сейчас с региональным управлением ГИБДД согласовывают маршрут школьного автобуса, чтобы первоклассники смогли добираться до места учебы.

— Мы тоже хотим, чтобы наши дети участвовали в жизни государства, стали инженерами, летчиками, приносили пользу обществу своим трудом и знаниями, — рассказал глава цыганской диаспоры Александр Христо.

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