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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:45

В Челябинске люди эвакуировались из библиотеки, из-за сообщения о минировании

Из-за сообщения о минировании эвакуировали библиотеку в Челябинске
Елена КОЛЧИНА
Областная библиотека для молодежи. Фото: yandex.ru/maps

Областная библиотека для молодежи. Фото: yandex.ru/maps

В Челябинске 20 сентября сотрудникам и читателям пришлось срочно покинуть здание областной библиотеки для молодежи на Свердловском проспекте.

Как сообщает сайт Pchela.news, эвакуацию провели из-за сообщения о минировании.

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Напомним, неделю назад эвакуацию из-за ложного сообщения о бомбе провели в челябинском лицее №35.

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