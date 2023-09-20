Министр обороны Шойгу подарил Ким Чен Ыну меч, изготовленный в Златоусте

Серей Шойгу вручает подарок. Фото: ЦТАК

Глава КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию получил в подарок сувенирный меч, изготовленный златоустовскими мастерами. Богато украшенный клинок северокорейскому лидеру преподнес министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщили на фабрике «Златоуст», меч изготовлен из золота по образцу оружия восемнадцатого века. Драгоценный подарок украшен златоустовской гравюрой и благородными камнями. Меч для главы Северной Кореи мастера несколько месяцев готовили по специальному заказу минобороны.

Напомним, Ким Чен Ын приехал в Россию на своем бронепоезде 12 сентября. Он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и посетил военные объекты. 19 сентября Ким Чен Ын уехал обратно в Северную Корею. Помимо Златоустовского клинка он увез с собой другие подарки: соболиную шапку из Тувы, бронежилет, набор дронов-камикадзе и разведывательный беспилотник.

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