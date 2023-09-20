В Челябинской области ускорился рост цен на фрукты и стройматериалы

Цитрусы – недешевое удовольствие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области уровень годовой инфляции в августе составил 5,37%. Это больше, чем месяц назад, и больше, чем инфляция по России в целом (5,15%).

Как сообщили в региональном отделении Центробанка, у сложившейся ситуации три причины: ослабление рубля, рост издержек производителей и усиление спроса со стороны потребителей.

Аналитики отмечают, что особенно заметно ускорился рост цен на импортные бананы, апельсины, груши и прочие фрукты.

Подорожали также отечественные мясо и яйца. Производителям больше денег приходится тратить на кормовые добавки, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования. Все это сказывается на ценах в магазинах.

В августе подорожали автомобили иностранного производства, а цены на подержанные иномарки не особенно спешат падать.

Дорожают и стройматериалы. Ускорился рост цен на древесно-стружечные плиты, кирпич и цемент. Обрезная доска сейчас стоит больше, чем год назад.

Сильнее бить по карманам южноуральцев стала аренда квартир. В Центробанке объясняют, что жилье дорожает, арендодатели больше тратят на покупку недвижимости и больше денег надеются получить от своих клиентов. В то же время промышленные предприятия пытаются восполнить нехватку кадров за счет приезжих рабочих. Иногородним сотрудникам надо где-то жить, спрос на съемные квартиры в Челябинске растет, а с ним и арендная плата.

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