Челябинец-сирота, вернувшийся с СВО, получил новую квартиру от государства

Александр Сазонов в своей новой квартире. Фото: администрация Челябинска

Сирота из Челябинска Александр Сазонов с отличием окончил Екатеринбургское суворовское училище, а в зону проведения СВО отправился добровольцем после объявления частичной мобилизации. В ходе боевых действий он получил ранение, из-за чего лишился части правой ноги. За образцовое выполнение боевых задач, безупречное служение Отечеству Александру Сазонову объявлена благодарность руководством ЛНР.

В Челябинске его ждала еще одна награда — теперь у Александра есть собственный дом. После реабилитации в госпитале городской комитет по имуществу и земельным отношениям выделил участнику СВО новую просторную квартиру.

— Администрацией ведется планомерная работа по обеспечению жилыми помещениями граждан, относящихся к категориям детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. С начала года предоставлено 179 благоустроенных жилых помещений, в том числе 105 квартир - в августе. До конца года эта цифра возрастет до 311, — сообщили в мэрии Челябинска.

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