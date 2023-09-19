В Челябинской области зафиксирован рост в машиностроительной отрасли

Фото: ФРП Челябинской области.

Машиностроительная отрасль в Челябинской области показывает стабильный рост. За первые семь месяцев года объем отгруженных товаров в отрасли составил больше 181 млрд рублей. Это на 37% выше аналогичного периода прошлого года.

В регионе реализуется ряд крупных стратегически важных проектов: по производству валков, автомобильных мостов и прицепов, увеличивается выпуск трамваев и троллейбусов, промышленных роботов-манипуляторов и электрических систем. Предприятия активно пользуются различными инструментами господдержки как федерального, так и регионального уровня. Многие из действующих сейчас механизмов, с которыми работают Минпром и Фонд развития промышленности области, адресованы именно машиностроителям.

Губернатор Алексей Текслер обратил внимание, что приоритетными сейчас являются проекты, которые способствуют достижению технологического суверенитета.

— Практически все они сконцентрированы в сфере обработки, в машиностроении. У нас в этом серьезные и безусловные компетенции в регионе, которые мы будем развивать, — добавил Алексей Текслер.