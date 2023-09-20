Без жилета — плати 2 тысячи: в Челябинской области готовят новые штрафы для серферов и сапбордистов

Кататься на сапах без жилета нельзя даже в красивом купальнике. Фото: Егор ИВЛЕВ

Областной закон об административных правонарушениях собираются дополнить новой нормой. Комитет по законодательству Заксобрания региона одобрил санкции за отсутствие индивидуальных спасательных средств при нахождении на плавсредствах. Такой запрет уже существует — в правилах охраны жизни людей на водных объектах. В связи с тем, что сейчас на Южном Урале на глазах растет число пунктов проката сапбордов, виндсерфов и досок для серфинга, власти обеспокоены безопасностью их клиентов.

Штрафы в размере от 500 до 2 тысяч рублей будут грозить за нахождение в воде без спасательных жилетов или нагрудников на любых индивидуальных плавсредствах: не только на сапборде или доске для серфинга, но даже на обычном надувном матрасе.

— Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан, тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», – отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Нарушителей выявляют совместные патрули из сотрудников государственной инспекции по маломерным судам и органов местного самоуправления, которые составляют протоколы о нарушениях.

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