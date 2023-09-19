При школах Челябинской области открыли 8 новых спортивных площадок

Фото: партия «Единая Россия».

8 спортзалов и спортплощадок появилось в этом году в южноуральских малых городах благодаря нацпроекту «Образование». Безопасные и современные спортивные объекты открылись благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Закончен ремонт спортивных залов в Брединском, Верхнеуральском, Каслинском, Кизильском и Увельском районах. Также оборудовали спортивные площадки в Ашинском, Агаповском и Увельском районах.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что в Челябинской области большое внимание уделяется развитию спорта: активно строятся новые спортивные объекты во всех муниципалитетах, развивается как профессиональный спорт, так и массовый, реализуется программа «Земский тренер».

— Мы активно создаем спортивную инфраструктуру во всем регионе. Ввели в этом году уже ряд крупных объектов. Построим еще 12 новых объектов, 12 капитально отремонтируем, — добавил глава региона.

Отметим, за период с 2015 по 2022 год через капитальный ремонт прошли 62 школьных спортивных зала, были оборудованы и оснащены инвентарем 33 спортивные площадки. Средства на эти цели муниципалитеты получили в виде субсидий из регионального бюджета.