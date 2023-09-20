Новый экопарк станет точкой притяжения горожан: в Челябинске прошел «День бокса Южного Урала»

В минувшие выходные на берегу Первого озера около одноименной спортивной школы по боксу открылся экопарк «Алмаз». Фото: правительство Челябинской области

В минувшие выходные на берегу Первого озера около одноименной спортивной школы по боксу открылся экопарк «Алмаз», построенный, к слову, на средства частных инвесторов. К этому событию был приурочен и масштабный спортивный праздник «День бокса Южного Урала». В новом сквере – на специально оборудованных площадках, все желающие могли принять участие в конкурсах на силу, скорость и ловкость. По словам организаторов – Федерации бокса Челябинской области в празднике приняли участие более 300 воспитанников спортивных школ бокса Челябинской области. А родители имели возможность здесь же записать детей в бесплатные секции по этому виду спорта.

В празднике также участвовали губернатор Челябинской области, председатель Наблюдательного совета региональной Федерации бокса Алексей Текслер и президент международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

- Бокс один из самых массовых и востребованных видов спорта в Челябинской области. В спортшколах региона им занимаются более 10 тысяч ребят. Приятно, что этот праздник проходит рядом с одной из самых успешных в Челябинске спортшкол «Алмаз» – в новом сквере, который станет точкой притяжения для жителей района, – отметил Алексей Текслер.

Умар Кремлев подчеркнул, что бокс на Южном Урале имеет богатые традиции, и результаты спортсменов продолжают радовать болельщиков. Президент международной ассоциации бокса также поблагодарил главу региона и Федерацию бокса Челябинской области за то, что на Южном Урале уделяется большое внимание развитию бокса, создаются необходимые условия для занятий этим видом спорта.

Кстати, за высокие спортивные достижения губернатор вручил ключи от квартиры титулованному боксеру, бронзовому призеру чемпионата мира, 5-кратному чемпиону страны Эдмонду Худояну. Кроме того, Алексей Текслер вручил удостоверения мастеров спорта трем боксерам Челябинской области - Кириллу Плишкину (Копейск), Ивану Лузину (Миасс) и Егору Горбушину (Челябинск).

После завершении официальной части чемпион мира по боксу Марк Петровский и Эдмонд Худоян провели мастер-класс для спортсменов.

В завершении праздничной программы Алексей Текслер и Умар Кремлев ознакомились с результатами реализации проекта «Бокс в школу» в Челябинской области и посмотрели онлайн-урок по боксу с тремя общеобразовательными школами области.

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