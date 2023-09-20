СК возбудил уголовное дело после травмы ребенка на скалодроме в Челябинске

Тренировка на скалодроме обернулась трагедией и уголовным делом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инцидент произошел во время тренировки по скалолазанию в спортивном комплексе ЮУрГУ. Шестилетний ребенок выполнял упражнение на высоте четырех метров, когда у него сломался карабин. В результате падения на маты мальчик получил перелом позвоночника.

На инцидент отреагировали в Следственном комитете — возбуждено уголовное дело.

— По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), — сообщили в пресс-службе челябинского СК.

Следователи проводят проверку в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание скалодрома и обеспечение безопасности при тренировках.

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