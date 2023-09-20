В Челябинске пустили с молотка недострой в Ленинском районе

Проданный недострой находится за зданием колледжа на улице Гагарина. Фото: c cайта 2ГИС

Администрация Челябинска подвела итоги аукциона по продаже объекта незавершенного строительства восточнее здания по улице Гагарина, 7 (это главный корпус Южно-Уральского государственного технического колледжа). Объект ранее был изъят по решению суда у ООО «Сормэн плюс».

— Вид разрешенного использования земельного участка, на котором размещен недострой - для проектирования комплекса «Парк-сервис» с учетом использования части земельного участка для эксплуатации временной некапитальной автостоянки до начала строительства комплекса, — пояснили в мэрии Челябинска.

Здание площадью застройки 2,9 тыс. кв. метров и степенью готовности 20% продан почти за 12,1 млн. рублей. Новому владельцу объекта предстоит завершить строительство в течение трех лет. Средства от реализации недостроя будут перечислены бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.

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