Челябинск примет первый Всероссийский детский экологический форум

На пресс-конференцию Алексей Текслер пришел вместе с участниками форума от Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске с 19 по 20 октября пройдет Всероссийский детский экологический форум. В масштабах всей страны он состоится впервые и объединит школьников с 5 по 11 класс из 18 регионов, включая детей из ЛНР и ДНР.

— Для детей это будет возможность проявить себя, обменяться опытом, — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пресс-конференции и жеребьевке тем проектов. — Уверен, что мы, взрослые, возьмем и эти проекты будем реализовывать. Скорее всего, будут новые идеи и новые предложения, которые позволят нам улучшить окружающую среду. Дети смотрят на все, что происходит, под своим углом. А мы иногда видим это, взрослые, через шоры, какие-то непонятные фильтры. Надеюсь что эти проекты позволят нам улучшить экологическую ситуацию в стране, ну а самое главное, вовлечь детей в этот процесс.

Глава региона также отметил, что реализация экологических проектов в приоритете у региона. Так, для школьников 1-3 классов в Челябинске разработаны и изданы учебники по практической экологии, а для малышей выходит телепередача «ЭкоАзбука». Также в прошлом году впервые город принял Межрегиональный детско-юношеский экологический форум.