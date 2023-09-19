Большинство южноуральских пенсионеров уже получили выплаты ко Дню пожилого человека

Выплата приходит с 2019 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

860 тысяч южноуральских пенсионеров получат выплату ко Дню пожилого человека. По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера единовременная выплата стала ежегодной с 2019 года. Ее размер составляет 700 рублей.

Большинство южноуральцев — более 815 тысяч человек — уже получили праздничную доплату. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября.

Напомним, на них могут рассчитывать южноуральские пенсионеры, которым на 1 октября 2023 года исполнится 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Всего на эти цели направлено более 605 млн рублей.

Выплаты производятся в проактивном режиме, то есть жителям региона никуда обращаться не надо. Получить деньги можно так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства зачисляются на счет.