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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:58

К 80-летию победы в Челябинской области пройдет более тысячи мероприятий

Подготовка в празднованию важной даты началась в регионе по поручению губернатора Алексея Текслера
Дарья ЧУВАТКИНА
В рабочую группу вошли все министерства правительства региона. Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области.

В рабочую группу вошли все министерства правительства региона. Фото: Министерство общественной безопасности Челябинской области.

В 2025-м году на Южном Урале пройдет более тысячи праздничных мероприятий, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Челябинске состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования 80-летия Великой Победы.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что предложить свою идею проведения памятной даты могут и муниципалитеты, общественные организации, а также неравнодушные южноуральцы.

— 1 августа президент страны подписал указ о подготовке празднования 80-летия победы в Великой Отечественной Войне, — обратился глава региона к членам правительства. — Значимость и масштаб предстоящего юбилея понятны всем. Ждем предложений не только от областных органов власти, но и от муниципалитетов, общественных организаций, уверен, будут и народные инициативы от людей, которые участвуют в поисковом движении, занимаются историческими реконструкциями и изучают вклад Челябинской области в победу.