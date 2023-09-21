Искали дыры в трубах - нашли еле живого человека: в Челябинской области из подвала эвакуировали истощенного мужчину

Мужчину забрали в больницу. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Усть-Катаве из подвала жилой многоэтажки эвакуировали мужчину.

Едва живого человека обнаружили, когда проверяли трубы перед началом отопительного сезона.

Жители района рассказали, что несколько раз встречали бездомного на улице. Но около недели назад он пропал. Как выяснилось, 45-летний мужчина забрался в подвал в поисках относительно теплого ночлега. А выйти наружу сил ему уже недостало.

— Мужчина сильно ослаб, не мог самостоятельно двигаться и общался слабым шепотом, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — С признаками сильного истощения его эвакуировали из подземного помещения и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, накануне в Челябинской области отыскали заблудившуюся в лесу 79-летнюю женщину.

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