В Челябинской области троих детей спасли с балкона горящей квартиры

Дети сидели дома без взрослых Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области в время пожара спасли троих детей.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась квартира на верхнем этаже двухэтажного дома в поселке Красногорский. Очаг пожара находился в детской комнате, а сами дети были дома одни.

Спасатели по лестнице поднялись на балкон и эвакуировали всех троих детей, — старшему 14, а младшим 3 и 4 года.

— К счастью, дети не пострадали, — уточнили в МЧС.

Огонь на площади 5 квадратных метров потушили. Причину пожара сейчас выясняют.

Напомним, минувшей весной дети подожгли мусорный полигон в Челябинской области.

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