Фото: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

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Банк Уралсиб в Челябинске выступил партнером VI конференции «Бизнес. Лидерство. Успех», которая состоялась 15 сентября 2023 года в отеле «Видгоф». Организатором конференции выступило Челябинское областное отделение «Опоры России».

Конференция проходит в регионе уже в шестой раз. Это событие объединило ведущих представителей бизнес-сообщества и экспертов из различных отраслей. В этом году в мероприятии приняли участие более 270 предпринимателей региона. На трех различных площадках Конференции представители бизнеса смогли обсудить с экспертами текущую экономическую ситуацию и задать интересующие вопросы.

Фото: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"

С приветственным словом на конференции выступила руководитель дирекции привлечения и развития продаж Челябинской территориальной дирекции Банка Уралсиб Дина Смолякова.

– Поддержка малого бизнеса является одним из приоритетных направлений для нашего банка. Сегодня мы успешно решаем вопрос удовлетворения растущих потребностей бизнеса в привлечении дополнительного финансирования с помощью широкой кредитно-гарантийной продуктовой линейки и реализации государственных программ льготного кредитования. Банк внедряет и совершенствует банковские и дистанционные сервисы, с помощью которых предприниматели могут экономить на издержках и трудозатратах. Мы знаем с какими проблемами сталкивается бизнес в текущих реалиях, и для каждого клиента индивидуально подбираем оптимальное решение, – отметила Дина Смолякова.

В рамках конференции сотрудники банка выступили на секции «Промышленность», подробно рассказав о продуктах Уралсиба. Предпринимателям в рамках конференции были организованы индивидуальные консультации и представлены пакеты услуг. По итогам форума Банк Уралсиб получил от организаторов благодарность за активное участие в подготовке и проведении мероприятия.

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