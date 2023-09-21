Снова затягивают сроки: суд нарушает права на защиту экс-депутата челябинского Заксобрания Константина Толкачева

Суд дважды нарушил права на защиту Константина Толкачева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Копейском городском суде 11 августа вынесли приговор Константину Толкачеву. Его признали виновным по статье «Покушение на мошенничество» при возмещении НДС на 1,5 млн рублей, и осудили на три года. Сразу после оглашения приговора Константина Толкачева взяли под стражу в зале суда.

Правозащитники экс-депутата намерены подать апелляционную жалобу на приговор. Однако до сих пор не могут это сделать. Палки в колеса вставляет суд. Прошло уже больше месяца, а протокола судебного заседания до сих пор нет.

– Нас должны ознакомить с протоколом судебного заседания, чтобы мы могли полноценно подготовить апелляционную жалобу на приговор. По закону он изготавливается в течение трех дней, но есть важная оговорка – этот срок может увеличиваться по объективным причинам, но в таком случае стороны об этом должны уведомить. Однако нас не уведомляют об этом, неизвестно, сколько еще ждать. Это нарушает права подзащитного на доступ к правосудию и право на защиту, – комментирует ситуацию адвокат Константина Толкачева.

Вместе с тем, есть еще более грубое нарушение Копейского городского суда, когда он принял решение изменить экс-депутату меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу.

– Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность изменения меры пресечения, но при наличии законных оснований. К тому же суд должен указать причину таких изменений. Их может быть несколько: допустим, у обвиняемого есть возможность скрыться от суда и следствия или воспрепятствовать судебному разбирательству, либо он нарушает требования закона при предыдущей мере пресечения. Например, если у него есть подписка о невыезде, но он куда-то ездит без разрешения суда или не является на заседания. Но наш подзащитный не нарушал подписку. Соответственно нет никаких законных оснований для того, чтобы изменить меру пресечения, – рассказал адвокат.

По словам правозащитников, в приговоре суд никак не отразил причину. Адвокаты Константина Толкачева через Копейский городской суд внесли жалобу на данное решение, чтоб обжаловать его в течение трех дней. Но по сей день Челябинской областной суд не получил эти документы.

– Все наши жалобы до сих пор находятся в Копейском городском суде. Он должен вынести решение оставить жалобу без рассмотрения и не отправлять или должен ее отправить. В итоге сейчас по ним нет никакого движения. Это явное нарушение закона.

Правозащитники задаются вопросом: сколько еще незаконно должен находиться Константин Толкачев под стражей, если суд не определил срока – до вступления приговора в законную силу еще несколько месяцев.

– Сейчас неизвестно, сколько времени потребуется, чтоб изготовили протокол судебного заседания. Затем они должны ознакомить нас с ним. Если мы будем с чем-то не согласны, мы имеем право внести замечание на протокол, а они обязаны их рассмотреть. Затем все 39 томов дела направят в областной суд, который возьмет время, чтобы изучить материалы. Это будет не один месяц. После чего, будет рассматриваться судебное дело. Не исключено, что заседание будет не одно. Соответственно все это время человек незаконно находиться под стражей.

Адвокаты Толкачева от безысходности ситуации уже направили жалобу на нарушение процессуального закона телеграммой в областной суд на бездействие Копейского суда. Видимо следующий шаг – «гравюра на гранитной плите».

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