В Челябинской области загорелся асфальтобетонный завод

На территории завода вспыхнуло масло Фото: Егор ИВЛЕВ

В деревне Казанцево Сосновского района вспыхнул пожар на асфальтобетонном заводе. Инцидент произошел днем 21 сентября. Очевидцы сообщают о клубах дыма, поваливших с территории предприятия.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вызов поступил с «АБЗ УМиК». Загорелось масло, пламя распространилось на 5 квадратных метров.

Тушить пожар отправили три автоцистерны, возгорание удалось ликвидировать.

— Пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

Напомним, накануне в Челябинской области из горящей квартиры спасли троих детей.

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