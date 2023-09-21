Членистоногие не щадят грибников: в Челябинской области вдвое выросло количество покусанных клещами

В 2023 году клещи не так свирепствуют, как годом ранее. Но в начале осени все равно резко выросло количество пострадавших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала сезона в Челябинской области к врачам из-за укусов клещей обратились 13,9 тыс. человек. Среди пострадавших 3,6 тыс. детей.

— За последнюю неделю в связи с активным посещением леса грибниками отмечен рост пострадавших в два раза, — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в целом в 2023 году клещи оказались не такими активными, как в прошлом сезоне: количество укушенных снизилось за год на 28%.

С весны южноуральцы поймали и принесли на проверку 8,4 тыс. членистоногих. Исследование в лаборатории показало, что целых 20% клещей заражены боррелиями, а еще 0,4 % — переносчики вируса клещевого энцефалита.

Клещи — не единственная опасность, поджидающая южноуральцев в лесах. В грибной сезон жители региона регулярно теряются в чаще. Накануне в Каслинском районе спасатели отыскали в лесу заблудившуюся пенсионерку. Еще одну женщину удалость спасти в окрестностях Снежинска.

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